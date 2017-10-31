В Туркмении установят монумент алабаю

2017-10-31 11:14 | www.oxu.az | 4

Монумент туркменскому алабаю установят в Туркмении, сообщает Оxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Туркменский алабай - надежный сторож и национальное достояние Туркменистана.

Несколько проектов монумента были представлены президенту страны Гурбангулы Бердымухамедову на правительственном совещании по видеосвязи вице-премьером, курирующим Ашхабад, Дадебаем Амангелдиевым и мэром столицы Туркменистана Шамухаммедом Дурдылыевом.

Рассматривая проекты, глава государства подчеркнул, что эту уникальную породу собак можно с полным правом назвать национальным достоянием туркменского народа. По словам туркменского лидера, храбрые и умные алабаи, обладая отменными бойцовскими и сторожевыми качествами, исключительно преданны своему хозяину и поэтому приравниваются к членам семьи.

Рассмотрев проекты монумента алабаю, президент поручил доработать их.

Н.Г.