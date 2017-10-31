В Баку прошла церемония официальной встречи президента Турции

2017-10-31 12:43 | www.apa.az | 5
В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как сообщает АПА, в честь главы турецкого государства был выстроен почетный караул.
Затем прозвучали гимны Турции и Азербайджана. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев прошли перед почетным караулом. Президент Турции поприветствовал азербайджанских солдат.
После церемонии официальной встречи президенты Азербайджана и Турции проведут встречу один на один, после чего состоятся переговоры с участием делегаций.