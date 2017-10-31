Центробанк Азербайджана о дальнейшей судьбе курса маната

2017-10-31 11:47 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не исключает возможность дальнейшего укрепления курса маната, сказал во вторник журналистам председатель Центробанка Эльман Рустамов.

«Сегодня мы видим, что курс маната идет в сторону укрепления, потому что состояние платежного баланса очень хорошее, цены на нефть благоприятны», - сказал глава ЦБА.

По его словам, потенциал маната к укреплению намного больше, чем к удешевлению.

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