Центробанк Азербайджана о дальнейшей судьбе курса маната

2017-10-31 11:47 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не исключает возможность дальнейшего укрепления курса маната, сказал во вторник журналистам председатель Центробанка Эльман Рустамов.
«Сегодня мы видим, что курс маната идет в сторону укрепления, потому что состояние платежного баланса очень хорошее, цены на нефть благоприятны», - сказал глава ЦБА.
По его словам, потенциал маната к укреплению намного больше, чем к удешевлению.
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