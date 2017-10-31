КНДР разработала ракеты, способные достичь Европы - премьер-министр Японии

2017-10-31 11:48 | www.trend.az | 5

КНДР разработала межконтинентальные баллистические ракеты, способные достичь территории стран Европы, заявил премьер-министр Синдзо Абэ на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Токио.

"[КНДР] разработала межконтинентальные баллистические ракеты, которые могут достичь Европы. Это серьезная угроза, стоящая перед всем международным сообществом", передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

По итогам переговоров Абэ вновь повторил, что "в настоящий момент необходимо усилить до максимума давление, а не [вести] диалог, чтобы заставить Северную Корею отказаться от своих ядерной и ракетной программ". Этот тезис звучал и по итогам встреч Столтенберга с главами МИД и Минобороны Японии Таро Коно и Ицунори Онодэрой.

В совместном заявлении премьер Японии и генсек НАТО потребовали от КНДР прекратить свою ракетно-ядерную программу, а страны - члены ООН призвали "выполнять полностью и прозрачно соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН".

На переговорах Абэ и Столтенберг обсудили и ситуацию в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. "Мы подтверждаем, что выступаем против односторонних принуждающих действий, которые могут изменить статус-кво и усилить напряженность", - говорится в распространенном пресс-службой МИД Японии документе.

Стороны не упоминают в нем Китай, однако таким образом Япония и западные страны традиционно выступают с критикой Пекина, наращивающего активность в регионе и имеющего в Южно-Китайском море территориальные споры с рядом стран, а в Восточно-Китайском море - с Японией.

Столтеберг в интервью японской газете "Иомиури" 29 октября в преддверии визита в Японию сообщил, что ракеты КНДР способны долететь до территории стран НАТО. Японское экспертное сообщество также признает определенные успехи в развитии ракетно-ядерной программы КНДР. В частности, многие аналитики уверены, что испытанная 15 сентября северокорейская ракета "Хвасон-12" может достичь Гуама, где расположены американские военные базы.

Ситуация вокруг КНДР

Ситуация на Корейском полуострове серьезно обострилась в последнее время в связи с активизацией ракетно-ядерной программы КНДР. В июле Пхеньян дважды провел испытания прототипов межконтинентальной баллистической ракеты. В конце августа и в сентябре КНДР запустила две ракеты средней дальности, которые пролетели над территорией Японии. 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы, Совет Безопасности ООН в связи с этим резко ужесточил режим международных санкций в отношении КНДР.

В Вашингтоне и Токио считают, что для решения северокорейской проблемы мировое сообщество должно усилить давление на Пхеньян. На этом фоне США и его союзники в регионе регулярно проводят военные учения, что КНДР считает угрозой своей безопасности.

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