Прогноз погоды в Азербайджане на ноябрь

2017-10-31 12:46 | www.apa.az | 5

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ожидается, что количество среднемесячных осадков в основном будет близко к климатической норме, местами, возможно, немного превысит ее.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха составит 10-12° тепла (по ночам 8-13°, днем 15-20°, в некоторые дни до 10° тепла), что близко к климатической норме.

Ожидается, что количество осадков в ноябре также будет близко к климатической норме, в некоторых местах немного превысит ее (норма 28-33 мм).