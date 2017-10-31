Фадаи Лачын дала показания в суде – ОБНОВЛЕНО

2017-10-31 11:32 | www.oxu.az | 6

Певица Фадаи Лачын не признала себя виновной по предъявленному обвинению в пособничестве заключенным, бежавшим из поезда Баку-Астара-Баку 23 октября.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, она показала в суде, что не помогала заключенным.

«Моим доверием злоупотребили. Я не знала, что они собираются бежать. Я ничего об этом не знаю», - сказала певица.

Отметим, что Ф.Лачын была привлечена по делу в качестве обвиняемой, и в ее отношении решением Насиминского районного суда была избрана мера пресечения в виде 3 месяцев лишения свободы.

10:14

Певица Фадая Лачын (Фадая Барис гызы Мамедова) в составе организованной группы обвиняется в оказании помощи при побеге заключенному Этибару Мамедову по кличке "Годжа".

Как передает Oxu.Az, oб этом сообщили Report в правоохранительных органах.

В отношении певицы возбуждено уголовное дело по статье 304.2.1 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении, группой лиц по предварительному сговору). Решением Насиминского районного суда в отношении Ф. Лачын избрана мера пресечения в виде ареста сроком на три месяца.

В случае если в ходе судебного следствия вина Ф. Лачын будет доказана ей грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Напомним, что доставленные в Баку в специальном вагоне поезда Баку-Астара-Баку заключенные А. Агами и Э. Мамедов совершили побег. Дело обвиняемых в умышленном убийстве беглецов А. Агами и Э. Мамедова рассматривается в Ленкоранском суде по тяжким преступлениям. На прошлой неделе гособвинитель потребовал для каждого из них по 19 лет тюремного заключения.

Ночью 22 октября оба были доставлены на поезде из Ленкорана в Баку. Утром 23 октября на станции Баладжары, когда в сопровождении сотрудников Пенитенциарной службы мужчин выводили из вагона поезда, А. Агами и Э. Мамедов сбежали. Обвиняемых везли в Бакинский следственный изолятор.

По факту в Следственном управлении по особо тяжким делам Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 304.2 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

A.C.

