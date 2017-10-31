В Китае неуважение к гимну будет караться законом

2017-10-31 11:36 | www.oxu.az | 4

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей обсуждает поправку к Уголовному кодексу, предусматривающую уголовное наказание за неуважение к государственному гимну, сообщает Оxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно тексту проекта поправки, нарушителям может грозить до трех лет лишения свободы.

Также законом предусматривается, что у гимна должна быть единственная официальная версия, право на запись которой останется лишь у одобренных властями организаций.

Н.Г.