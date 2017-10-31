Антитабачная акция пройдет 13-17 ноября в Беларуси

2017-10-31 11:56 | www.trend.az | 5

Республиканская антитабачная информационно-образовательная акция пройдет 13-17 ноября в Беларуси, сообщили Белта в пресс-службе Минздрава.

Акция приурочена к проведению 16 ноября Единого дня здоровья "Всемирный день некурения. Профилактика онкологических заболеваний". В ней будут задействованы организации здравоохранения, учреждения образования, спорта и туризма, культуры, средства массовой информации и другие заинтересованные. С привлечением их представителей организуют круглые столы и пресс-конференции по вопросам профилактики табакокурения.

В учреждениях общего среднего, среднего специального и высшего образования запланированы культурно-массовые, информационно-образовательные, физкультурно-оздоровительные мероприятия по профилактике употребления табака и использования электронных систем курения. Это будут акции, вечера вопросов и ответов, кинолекториев, конкурсы и выставки информационно-образовательных материалов, спортивные мероприятия и др. В медицинских университетах пройдет акция "Будь свободен от табачного дыма".

Будут организованы дни открытой информации, консультирование населения в учреждениях здравоохранения республики, работа телефонов доверия по вопросам профилактики табакокурения. На каналах радио и телевидения планируется трансляция социальной рекламы по теме акции.

На информационном портале "Здоровые люди" и в газете "Медицинский вестник" будет проводиться республиканский фотоконкурс "Дыши свободно!", касающийся бездымного пространства в городах.

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