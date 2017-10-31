Прошла международная конференция «Тюркский мир: актуальные проблемы»

2017-10-31 11:58 | www.trend.az | 5

27 октября 2017 г. в Уральском федеральном университете им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) состоялась международная научно-практическая конференция «Тюркский мир: актуальные проблемы», организованная Центром Азербайджановедения Уральского гуманитарного института УрФУ и экспертным клубом «Урал – Евразия».

В работе конференции принимали участие представитель министерства иностранных дел России в Екатеринбурге А.В. Харлов; генеральный консул Азербайджана в Екатеринбурге И.Ф. Искендеров; атташе генерального консульства Киргизской Республики в Екатеринбурге Ч.И. Исанаева; зампредседателя Уральского отделения Российской Академии наук, директор Института философии и права УрО РАН член-корреспондент РАН В.Н. Руденко; ректор Азербайджанского университета языков, академик Национальной Академии наук Азербайджана К.М. Абдуллаев; ректор УрФУ В.А. Кокшаров; председатель Общества дружбы Урал – Узбекистан А.Ш. Туратов; исполнительный директор НКП «Урал – Евразия» К.В. Погорельский; директор Центра Азербайджановедения УрФУ А.Г. Нестеров; преподаватели и студенты Уральского федерального университета. Открыла заседание конференции и.о. проректора по международным связям УрФУ М.О. Гузикова.

С докладами на конференции выступали представители России, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Киргизии. Доклады, представленные на конференции, были посвящены разнообразным темам – от исторических до современных, предельно актуальных. С вступительным докладом, анализирующим политику Европейского Союза по отношению к Турции и тюркским государствам Кавказа и Центральной Азии, выступил директор Центра Азербайджановедения УрФУ, завкафедрой зарубежного регионоведения А.Г. Нестеров. Академик К.М. Абдуллаев выступил с докладом, посвященным политике мультикультурализма в современном Азербайджане и возможностям использования азербайджанского опыта межэтнического и межконфессионального сотрудничества в других странах. Доклад одного из представителей Казахстана – преподавателя Костанайского педагогического университета К.К. Абильмаликова был посвящен проблеме перехода казахской письменности с кириллического на латинский алфавит; указ об этом Президент Казахстана Н. Назарбаев подписал накануне конференции. Большой интерес участников конференции вызвал доклад студентки УрФУ П. Веселухиной, посвященный проблеме интеграции турецких мигрантов в Германии.

В ходе конференции ректор УрФУ В.А. Кокшаров вручил академику К.М. Абдуллаеву диплом и мантию почетного доктора Уральского федерального университета. Звание почетного доктора УрФУ было присуждено К.М. Абдуллаеву Ученым советом УрФУ за большие научные достижения и развитие эффективного сотрудничества между Россией и Азербайджаном в сферах науки и образования.

Конференция «Тюркский мир: актуальные проблемы» еще раз показала постоянную заинтересованность в сотрудничестве между Россией и тюркскими странами, их глубокий взаимный интерес и огромный потенциал сотрудничества, который Россия, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция, Туркмения и Узбекистан могут успешно реализовать в XXI веке.

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