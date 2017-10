Валех Алескеров: «В рамках Контракта нового века требуется более 33 млрд. долларов инвестиций»

2017-10-31

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса обсуждается законопроект «О принятии и утверждении, даче разрешения на реализацию соглашения между аффилированной компанией SOCAR - AzACG и BP Exploration (Caspian Sea) Limited, Chevron Khazar Ltd, EXXON Azerbaijan Limited, INPEX Southwest Caspian Sea Ltd, ITOCHU Oil Exploration (Azerbaijan) Inc., ONGC Videsh Limited, Statoil-Absheron, TPAO «О разведке и разработке каспийских месторождений Азери (Хазар), Чираг (Осман) и глубоководной части Гюнешли».

Как передает АПА-Экономикс, на заседании председатель парламентского комитета по вопросам природных ресурсов, энергетики и экологии Валех Алескеров сказал, что SOCAR и азербайджанское государство подписали это новое, продленное соглашение на еще более выгодных условиях, чем раньше. Он подчеркнул, что Госнефтекомпания смогла добиться более выгодных условий – в течение 8 лет государству ежегодно будут выплачиваться средства в размере 450 миллионов долларов. «По условиям соглашения, доля SOCAR увеличивается до 25%. Доля прибыльной нефти Азербайджана составит 75%. Во время подписания Контракта века запасы АЧГ оценивались в 511 млн. тонн нефти. Но запасы превысили прогнозы. Сейчас на АЧГ есть 500 млн. тонн недобытой нефти. В рамках Контракта нового века требуется более 33 млрд. долларов инвестиций».

Валех Алескеров добавил, что новый контракт будет в силе до 31 декабря 2049 года.