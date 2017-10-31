Представитель Евросоюза: «Проект Баку-Тбилиси-Карс расширит возможности сотрудничества в транспортной сфере»

2017-10-31 13:08 | www.apa.az | 5
«Железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс расширит возможности сотрудничества в транспортной сфере среди стран-союзников».
Как сообщает АПА, об этом заявил глава представительства Евросоюза в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас.
По его словам новый проект создает условия для торговых возможностей: «Железные дороги, как и другие, создают условия для перевозки еще большего числа пассажиров. Это станет одной из основных тем обсуждения саммита «Восточного партнерства» в ноябре».