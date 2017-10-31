Посольство Кыргызстана приняло участие в благотворительной ярмарке в Китае

2017-10-31 12:04 | www.trend.az | 5

Посольство Кыргызстана в КНР 29 октября 2017 года приняло участие в ежегодной международной благотворительной ярмарке «Любовь не знает границ», которая прошла под патронажем супруги министра иностранных дел Китая Цянь Вэй.

Как сообщает КНИА «Кабар» со ссылкой на пресс-службу МИД КР, на данном мероприятии приняли также участие более 70 дипломатических представительств и международных организаций, аккредитованных в Китае. Благотворительную ярмарку посетили министр иностранных дел КНР Ван И, руководство и представители МИД КНР.

В ходе упомянутой ярмарке все участники, представляя свои культуры, осуществляют продажу сувениров, предметов народно-прикладного искусства, национальных блюд, кондитерских изделий, напитков. Все собранные на благотворительном мероприятии денежные средства впоследствии направляются для оказания помощи в нуждающиеся районы провинции Юньнань Китая.