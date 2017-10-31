Нихат Зейбекчи: Азербайджан и Турция намерены в 2018 году освободить взаимные поставки товаров от пошлин (версия 2)

2017-10-31 12:05 | www.trend.az | 5

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:42)

БАКУ /Trend/ - Турция надеется в 2018 году ввести нулевую ставку таможенной пошлины с Азербайджаном на взаимные поставки товаров, сказал во вторник министр экономики Турции Нихат Зейбекчи на церемонии открытия нового головного офиса Ziraat Bank в Баку.

По словам министра, это предусмотрено соглашением о преференциальной торговле, которое страны планируют подписать.

Зейбекчи напомнил, что на прошлой неделе Турция освободила товары, импортируемые из Нахчыванской Автономной Республики от таможенных пошлин.

Решение, принятое Кабинетом министров Турции, затронет 43 наименования продукции (13 сельскохозяйственных, 30 промышленных товаров).

Согласно решению турецкого правительства, ежегодно производимые в Нахчыване товары на сумму 100 миллионов долларов будут ввозиться в Турцию без уплаты импортных пошлин.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Турцией в январе-сентябре 2017 года составил почти 1,96 миллиарда долларов, из которых чуть более одного миллиарда долларов пришлись на экспорт в эту страну. По итогам отчетного периода Турция является вторым торговым партнером Азербайджана по объему товарооборота.

(Автор: Азад Гасанли)