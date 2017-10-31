Местами ожидаются ливни, в высокогорных районах выпадет снег

2017-10-31 13:17 | www.apa.az | 5

1 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако вечером местами будут дожди, подует умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-14°, днем 17-20°, в Баку ночью 12-14°, днем 17-19° тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 мм до 763 мм ртутного столба.

Относительная влажность составит 70-80%.

1 ноября в районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в некоторых местах – ливни, в высокогорных районах выпадет снег. Подует западный ветер, который в отдельных местах усилится.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем 17-22°, в горах ночью 2-6°, днем 10-15° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 1-2 ноября близкая к климатической норме температура воздуха на фоне временами усиливающегося на Абшеронском полуострове ветра хазри неблагоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.