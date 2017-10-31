Платформа Мира хочет быть представлена в Минской группе ОБСЕ

2017-10-31 11:50 | www.oxu.az | 4

Платформа Мира между Арменией и Азербайджаном хочет быть представлена в Минской группе ОБСЕ в статусе консультанта.

Как передает Oxu.Az, в пресс-службе Платформы мира сообщили АПА, что это нашло отражение в обращении участников I Генеральной Ассамблеи «Гражданской Платформа Мира между Арменией и Азербайджаном» к сопредседателям Минской группы ОБСЕ.

В обращении говорится:

«Вы приложили серьезные усилия для разрешения нагорно-карабахского конфликта, прекращения военных операций на линии фронта и продолжения переговорного процесса между сторонами, и вы продолжаете работать в этом направлении.

Как известно Минская группа ОБСЕ, созданная в 1992 году для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, является единственной международной организацией, которая выполняет свою посредническую миссию.

В этом отношении мы все понимаем вес вашей большой ответственности и вашей сложной задачи.

К сожалению, несмотря на принятые меры и переговоры за последние 25 лет было невозможно установить мир между Арменией и Азербайджаном. Есть много причин для такого рода ситуаций, и один из них заключается в том, что ни сотрудничество между различными сегментами Армении и НПО Азербайджана, ни гражданское общество не в состоянии сотрудничать друг с другом.

В последнее время нас сильно беспокоит систематическое нарушение режима прекращения огня, которое привело к многочисленным жертвам. В то же время мы очень обеспокоены возможностью того, что эти нарушения перейдут в крупномасштабные военные операции.

В вышеупомянутом вопросе мы чувствуем ответственность и необходимость налаживания сотрудничества с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, которые могут способствовать урегулированию конфликта как «Гражданская Платформа Мира между Арменией и Азербайджаном», а также помочь Вам в этом сложном мирном процессе.

С этой целью, являясь «Гражданской Платформой Мира между Арменией и Азербайджаном», мы просим, чтобы Платформа Мира имела консультативный мандат в рамках Минской группы ОБСЕ.

Мы уверены, что тесное сотрудничество сопредседателей Минской группы ОБСЕ с институтами гражданского общества и Платформой мира будет способствовать прекращению 25-летнего конфликта и восстановлению доверия и доверия к народу Армении и Азербайджана и предотвращению человеческих жертв».

Н.О.

