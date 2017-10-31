Двое армянских военнослужащих сбежали из воинской части

2017-10-31 11:53 | www.oxu.az | 5

Служащие в воинской части в жилом пункте Агдере на оккупированных азербайджанских землях военнослужащие армянской армии Хенрик Газарян и Атабек Мкртчян сбежали из воинской части, не выдержав унизительного обращения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ, командир воинской части с целью сокрытия инцидента от общественности отдал приказ о незамедлительном задержании и доставке солдат и их родителей в воинскую часть.

Сообщается, что в воинскую часть приглашены родители самовольно покинувших место службы и насильно приведенных обратно военнослужащих.

Командование согласилось не возбуждать уголовное дело в отношении солдат, если их родители не будут жаловаться о происходящем в воинской части.

Н.О.

