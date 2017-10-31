Открытие БТК обеспечит дальнейший экономический рост в Азербайджане - депутат

2017-10-31 12:09 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) имеет важное значение для Азербайджана, сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Таир Керимли.

Депутат подчеркнул, что реализации столь важного проекта не смогли помешать ни армянская диаспора, ни некоторые страны.

«Это большое историческое событие, Азербайджан доказал, что является крупным логистическим центром. Этот проект реализовался благодаря деятельности Президента Ильхама Алиева. Если товарооборот между Европой и Китаем составлял 100 миллионов тонн, очень маленькая часть которого перевозилась по маршруту Казахстан-Россия, а остальная - морским путем за 40-45 дней, то после реализации проекта БТК грузы за 10-15 дней будут поставляться в Европу, а оттуда железнодорожным транспортом в Китай. Это означает достаточную эффективность в грузоперевозках. Эти грузоперевозки на пользу Азербайджану", - сказал Керимли, добавив, что в результате всех этих процессов Армения еще раз убедится в своей изоляции.

Депутат добавил, что этот проект обеспечит дальнейший экономический рост в Азербайджане, что приведет к росту доходов населения и открытию новых рабочих мест.

Отметим, что в понедельник в Бакинском международном морском торговом порту прошла торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган, главы правительств - Казахстана Бакытжан Сагинтаев, Грузии Георгий Квирикашвили, Узбекистана Абдулла Арипов, а также делегации Таджикистана и Туркменистана.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)