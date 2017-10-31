Erdem Eren: Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Türkiye ve Azerbaycan’ın güçlü ittifakının göstergesidir

2017-10-31 13:15 | www.trend.az | 1

Beyaz Hareket Koordinatörü, siyaset bilimci, Erdem Eren, ilişkilerini ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesine ilişkin düçüncelerini Trend Haber Ajansı'na paylaştı.

İşte Erdem Eren 'in açıklması :

Dün Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili’nin katılımlarıyla Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesinin ilk seferinin açılışı yapıldı.

“Bir Kuşak Bir Yol” projesi olan tarihi İpekyolu projesinin önemli bir ayağı olan bu projeyle, Londra’dan kalkan tren Pekin’e gidebilecek. 1 milyon yolcu ve 6.5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak projenin sadece Türkiye’ye yıllık 1 milyar dolar kazandıracağı düşünülüyor.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesi aynı zamanda Türkiye ve Azerbaycan’ın güçlü ittifakının da göstergesidir. Bugün Bakü’de Cumhurbaşkanları Erdoğan ile Aliyev arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı da yapılacak. Toplantı da ikili ilişkilerin yanı sıra Yukarı Karabağ ihtilafı da ele alınacak.

Türkiye ve Azerbaycan ittifakı sadece “Tek Millet, İki Devlet” kaidesi ekseninde gelişen güçlü manevi bir ittifak değil, aynı zamanda reel politik temellere dayanan jeo-stratejik ve jeo-ekonomik öğeleri bulunan güçlü rasyonel bir ittifaktır. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesi işte bunun en somut örneklerinden biridir. Bugünkü Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı sonrası iki kardeş ülke arasındaki siyasi, askeri ve ekonomik işbirliğinin daha da artacağını söylemek imkânsız olmaz.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü ittifakın en temel dayanağı tabii ki ekonomidir. 2000 yılında iki kardeş ülke arasındaki ticaret hacmi yalnızca 326 milyon dolardı. 2006 yılında bu rakam 1 milyar 35 milyon dolara çıktı. 2013’te ise 3 milyar 300 milyon dolar ile zirveye çıktı. 2017’nin ilk yarısında ise 650 milyon dolar olarak gerçekleşti. Asıl hedef ise en geç 2020 yılında 15 milyar doları yakalamak.

Azerbaycan’ın Türkiye’de çok ciddi yatırımları da mevcuttur. Sadece Azerbaycan petrol şirketi SOCAR’ın İzmir Aliağa’daki yatırımı ise 17 milyar dolar. Diğer yatırımlarla birlikte Azerbaycan yatırımlarının 20 milyar doları aşması planlanıyor. Türkiye’nin Azerbaycan’daki yatırımları ise 9 milyar doların üzerindedir. Bu çerçevede düşündüğümüzde çok güçlü bir ittifaktan söz ediyoruz. Bu ittifakın artan oranda da devam etmesi bekleniyor.