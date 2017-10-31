Пойманный в Индии четырехметровый питон выплюнул целую собаку – ВИДЕО

2017-10-31 11:57 | www.oxu.az | 3

Четырехметровый питон, пойманный в окрестностях индийского города Удайпур, штат Раджастхан, выплюнул останки собаки.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lenta.ru, гигантскую рептилию заметили возле коровьего хлева в деревне Умарда. Местные жители обратились за помощью в некоммерческую организацию Общество спасения диких животных и природы.

Прибывшие спасатели подняли питона, чтобы отнести его в безопасное место, но пресмыкающееся начало давиться. Сотрудники организации опасались, что питон погибнет, но ему удалось вытолкнуть из пасти свою добычу.

Спасательная операция продолжалась около получаса. Питона отвезли в природный парк Багдара и выпустили на волю.

Э.Д.

