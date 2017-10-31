Двое уроженцев Азербайджана в списке богатейших жителей Украины

2017-10-31 12:03 | www.oxu.az | 4

23 самых богатых жителя Украины родились за пределами страны, сообщает Оxu.Az со ссылкой на «Олигарх».

Издание опубликовало информацию о том, на территории каких именно стран родились нынешние представители первой сотни самых богатых людей Украины.

Выяснилось, что в ТОП-100 представлены по два уроженца Азербайджана, Армении, Молдовы и Узбекистана, четверо богатеев родились в Кахахстане и 11 — на территории нынешней России.

Отметим, что в список богатейших украинцев вошел, в частности, азербайджанец Вагиф Алиев с состоянием в 200 миллионов долларов.

Н.Г.