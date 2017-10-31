Кыргызстан намерен повысить эффективность нацсистемы противодействия отмыванию доходов

2017-10-31 12:10 | www.trend.az | 4

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков сегодня провел рабочее совещание по вопросу деятельности Государственной службы финансовой разведки при правительстве КР. Об этом сообщает КНИА «Кабар» со ссылкой на отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

В ходе совещания были обсуждены текущие задачи Госслужбы финансовой разведки, а также подведены итоги работы за 9 месяцев 2017 года.

Председатель Госслужбы финансовой разведки Айбек Кадыралиев сообщил, что в целях выявления операций, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием террористической и экстремисткой деятельности за отчётный период проведено 121 финансовое расследование.

По их результатам были подготовлены обобщенные материалы, направленные в правоохранительные органы страны.

Кроме того, в целях повышения осведомлённости населения и повышения потенциала сотрудников Службы, за отчетный период проведены ряд семинаров, тренингов, круглых столов и конференций с участием международных организаций.

Также, по словам Кадыралиева, с ноября 2016 года, Кыргызстан начал прохождение взаимной оценки Национальной системы по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической деятельности (ПЛПД/ФТ) в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

В ходе взаимной оценки, экспертами-оценщиками ЕАГ были даны ряд рекомендаций по совершенствованию системы ПЛПД/ФТ Кыргызстана.

Исаков особо отметил, что Кыргызстан на протяжении последних лет являлся сторонником непримиримой борьбы с коррупцией и преступностью в финансовой сфере.

Премьер-министр подчеркнул необходимость повышения эффективности национальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

В этой связи глава правительства поручил Госслужбе финансовой разведки продолжить работу по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.