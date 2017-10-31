Москву беспокоят действия США в отношении иранской сделки

2017-10-31 12:12 | www.trend.az | 3

Россия обеспокоена непредсказуемыми действиями США в отношении иранской ядерной сделки, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Серьезное беспокойство вызывают действия, порой непредсказуемые действия Соединенных Штатов в том, что касается фактического дезавуирования участия США в Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе, а также звучащие из Вашингтона все чаще и чаще угрозы решить ядерную проблему Корейского полуострова военным силовым путем", — сказал Лавров на брифинге с ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ) "Отношения между Россией и Европейским Союзом на современном этапе".

Президент США Дональлд Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Он отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Тегераном данных договоренностей. При этом Трамп отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из него.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

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