Открылся головной офис Ziraat Bank Azərbaycan

2017-10-31 13:45 | www.apa.az | 5

Сегодня состоялось открытие головного офиса ОАО Ziraat Bank Azərbaycan.

Как передает АПА-Экономикс, выступивший на мероприятии генеральный директор Ziraat Bankası A.Ş. Гусейн Айдын отметил, что Ziraat Bank Azərbaycan – важная составляющая возглавляемой им финансовой группы: «Повышая свою долю на рынке Азербайджана, мы вносим вклад в развитие торговых связей между двумя братскими странами. Но наша основная цель заключается не в том, чтобы увеличить свою долю на рынке, мы хотим достичь расширения финансового рынка Азербайджана».

Председатель правления Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов сообщил, что Ziraat Bank Azərbaycan представлен в Азербайджане уже в течение 22 лет, но за последние два года в независимом порядке стал важной частью банковского сектора Азербайджана. Э.Рустамов добавил, что азербайджано-турецкие экономические связи находятся на самом высоком уровне.

Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи сказал, что наличие национальных банков очень важно с точки зрения укрепления существующих между Азербайджаном и Турцией торгово-экономических связей.