МВД о взрыве на автозаправочной станции

2017-10-31 12:07 | www.oxu.az | 4

Министерство внутренних дел распространило информацию о взрыве на автозаправочной станции «Maye qaz» в селе Боят Агджабединского района.

Как передает Oxu.Az, в информации говорится, что 30 октября около 7 часов вечера в селе Боят Агджабединского района при перекачке сжиженного газа в чан автозаправочной станции «Maye qaz» из автомобиля «ЗИЛ 130» жителя Ширвана Гюльхусейна Насирова произошел взрыв. В результате сгорели воспламеняющиеся конструкции автомобиля, а также вспомогательная комната пункта и близлежащий чердак. Г.Насиров, Н.Джафаров и его брат Гасан с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в больницу. Н.Джафаров умер в больнице, состояние остальных удовлетворительное.

По факту ведется расследование.

A.M.

