БТК - очень важное звено, обеспечивающее прочные транспортные связи – Янкаускас

2017-10-31 12:38 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) является очень важным звеном, обеспечивающим прочные транспортные связи между Европейским союзом (ЕС), Азербайджаном, Турцией, Грузией с выходом в Центральную Азию и далее в Китай, сказал во вторник журналистам глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

«ЕС последовательно поддерживает реализацию таких интерконнекторов, особенно в соседних с нами странах, в наших странах-партнерах. Это поддержка предоставляется в контексте программы Восточного партнерства и нашей стратегии в Центральной Азии», - сказал глава представительства.

Янкаускас добавил, что такие проекты открывают широкие возможности для более динамичной торговли, увеличения количества пассажиров и грузов, перемещающихся между огромными рынками в ЕС, Южном Кавказе и Азии.

«Железные дороги связывают людей и расширяют возможности для взаимосвязи», - сказал глава представительства.

Отметим, что в понедельник в Бакинском международном морском торговом порту состоялась торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган, главы правительств - Казахстана Бакытжан Сагинтаев, Грузии Георгий Квирикашвили, Узбекистана Абдулла Арипов, а также делегации Таджикистана и Туркменистана.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Авторы: Ляман Зейналова, Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)