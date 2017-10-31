Карасин: Встреча глав МИД прикаспийских стран может пройти в Москве

2017-10-31 13:53 | www.apa.az | 5

«Встреча глав МИД прикаспийских стран может пройти в Астане в начале 2018 года.

Планируется, что в декабре главы МИД России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана обсудят в Москве подготовку к саммиту».

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил замглавы МИД России Григорий Карасин.

«Работа в этом направлении идет. Сейчас мы пытаемся завершить определенные детали и определенные документы, может быть, удастся собрать министров иностранных дел в Москве в декабре месяце с тем, чтобы уже ближе к весне организовать решающий саммит — в этот раз он должен состояться в Казахстане, скорее всего в Астане», - подчеркнул Г. Карасин.

Замглавы МИД России отметил, что Каспийское море должно стать примером сотрудничества на фоне международных проблем, неожиданных разных подходов: «Это даст возможность всей пятерке не ждать милости от внерегиональных игроков или какого-то более быстрого развития международной ситуации, а действовать самостоятельно и стать примером хорошего регионального взаимодействия».

Отметим, на очередном саммите глав прикаспийских стран ожидается подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.