Армянский активист: «Азербайджанцы и армяне могут сосуществовать»

2017-10-31 13:55 | www.apa.az | 6

«Азербайджанцы и армяне и могут мирно сосуществовать. Проживающие в России представители этих народов называют друг друга братьями».

Как сообщает грузинское бюро АПА, об этом на проходящей в Тбилиси конференции под названием «Урегулирование нагорно-карабахской проблемы мирным путем и новая миссия гражданского общества» сказала проживающая в РФ армянский общественный активист Оксана Алтунян.

Алтунян рассказала. Что ее отец родом из Карабаха. По словам Оксаны, ее очень беспокоят столкновения на линии соприкосновения войск.

«Боевые операции между Азербайджаном и Арменией должны быть прекращены. Мы женщины - против войны. Нам не нужны конфликты. Конфликт должен быть урегулирован только мирным путем», - сказала она.

Активист также подчеркнула, что во время недавнего посещения Баку ей был оказан радушный прием.