Между APA Holding и ISNA подписано соглашение о сотрудничестве

2017-10-31 14:34 | www.apa.az | 4

Как сообщает тегеранское бюро АПА, на проведенном в центральном офисе ISNA мероприятии документ о сотрудничестве на 3 года подписали гендиректор структуры Али Муттагиан и президент APA Holding Вюсаля Маиргызы.

Подготовленный на 4 языках (азербайджанском, персидском, английском и арабском) документ подразумевает обмен информацией, фото, видео (на азербайджанском и персидском языках бесплатно), организацию тренингов и семинаров, взаимных визитов делегаций обоих СМИ для обмена опытом.

Али Муттагиан сказал, что журналистскую работу в ISNA ведут студенты соответствующих факультетов: «Они работают здесь по собственному желанию, и благодаря им наше агентство является самым популярным в Иране. 70 процентов наших сотрудников – женщины.

В Баку функционирует представительство Центра «Джахад Данешгахи». Благодаря сотрудничеству между нашим агентством и этим центром, он считается также и нашим офисом. Однако несмотря на это, агентство ISNA намерено открыть свой офис в Баку. Мы надеемся, что нам это удастся при вашей поддержке».

В свою очередь, В.Маиргызы предоставила подробную информацию об APA Holding. Она выразила надежду на то, что это соглашение будет выгодным для обеих сторон: «Во время визита в Баку заместителя министра культуры, исламской ориентации и по делам печати господина Интизами нам было предложено подписать соглашение о сотрудничестве. После рассмотрения этого предложения мы остановили свой выбор на агентстве ISNA. APA Holding заинтересовано в этом сотрудничестве».

В конце встречи В.Маиргызы осмотрела офис агентства ISNA и непосредственно ознакомилась с его деятельностью.

Отметим, агентство ISNA начало функционировать в 1999 году. Сегодня это агентство считается надежным источником новостей и является одним из трех ведущих агентств Ирана по числу подписчиков.