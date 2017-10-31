Против сотрудников Пенитенциарной службы, арестованных за побег заключенных, выдвинуто новое обвинение

2017-10-31 14:55 | www.apa.az | 4

Против трех сотрудников Пенитенциарной службы Минюста, задержанных за побег из вагона спецназначения двух заключенных, - начальника караула Джейхуна Самедова, заместителей начальника караула Фуада Гаджиева и Турала Поладханова выдвинуто новое обвинение.

Как сообщает АПА, они обвиняются по статье 311.3.2 (неоднократное получение взятки).

Отметим, суд Насиминского района признал их виновными по статье 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и избрал в их отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Напомним, 3 октября этапируемые в Баку в специальном вагоне плановым железнодорожным караулом Баку-Астара-Баку ранее судимый, обвиняемый в настоящий момент по разным статьям УК АР Этибар Алекбер оглу Мамедов (1980 г.р.) и ранее не судимый, обвиняемый в настоящий момент по разным статьям УК АР Али Расим оглу Агами (1989 г.р.) совершили побег.

По факту в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджанской Республики было возбуждено уголовное дело по статьям 304.2 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями).

Один из заключенных Али Агами уже арестован. Поиски Э. Мамедова продолжаются.