Сменены начальники двух районных управлений Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу

2017-10-31 12:18 | www.oxu.az | 4

В управлениях Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу произведена кадровая ротация.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, соответствующий приказ подписал начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Арзу Рагимов.

Согласно приказу, начальник Сабаильского районного управления Полад Ибрагимов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Ясамальского районного управления, а начальник Ясамальского районного управления освобожден от занимаемой должности и назначен начальником управления Сабаильского района.

Н.О.

