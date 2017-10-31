Эльман Рустамов: Манат может подорожать до конца года

2017-10-31 12:21 | www.oxu.az | 4

«Режим плавающего курса будет долгосрочным».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил председатель правления Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.

«Многие страны сегодня готовятся к переходу на этот режим. Для развития Азербайджана, повышения устойчивости к внешним шокам наиболее эффективным является именно режим плавающего курса».

Коснувшись укрепления маната в последнее время, главный банкир отметил, что такие факторы, как удорожание нефти и улучшение состояния платежного баланса влияют на курс. Он не исключил, что до конца года манат может укрепиться.

A.M.

