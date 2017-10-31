В Азербайджане упрощена процедура онлайн-заказа сертификата е-подписи

2017-10-31 15:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане упрощена процедура онлайн-заказа сертификата электронной подписи, сообщили Trend во вторник в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

По данным ведомства, граждане - физические и юридические лица могут заказать сертификат е-подписи посредством портала "Электронное правительство" либо посредством сайта e-imza.az.

На портале е-правительства услуга обращения за получением е-подписи доступна в разделе электронных услуг министерства.

Е-подпись упрощает доступ граждан к электронным услугам госучреждений, которые доступны на портале "Электронное правительство" (e-gov.az). В настоящее время из общего числа утвержденных электронных услуг (455) в портал интегрировано 353 е-услуги. Общее количество электронных услуг, размещенных на сайтах госучреждений Азербайджана, сегодня достигает 507.

В настоящее время стоимость е-подписи с трехгодичным периодом ее использования для граждан Азербайджана составляет 18 манатов. Кроме того, для физических и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность стоимость е-подписи, - 36 и 72 маната соответственно, а для сотрудников госучреждений - 58 манатов.

Официальный курс на 31 октября составляет 1,7002 AZN/USD.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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