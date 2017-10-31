Экспортный потенциал Азербайджана и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс - АНАЛИТИКА

2017-10-31 15:02 | www.apa.az | 3

Официальный ввод 30 октября в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс стал одним из значимых экономических событий нынешнего года. Значимость этого транспортного пояса, что свяжет многие страны, проявляется как в экономической, так и политической плоскости. И самая примечательная сторона данного события в том, что финансовые дивиденды от проекта будут иметь все страны, использующие этот маршрут, инициатором создания которого был Азербайджан, а точнее глава государства Ильхам Алиев.

Ни для кого не секрет, что с концом эпохи высоких цен на энергоносители, в частности, на нефть, чтобы держать уровень ВВП в положительных цифрах, были предприняты шаги по увеличению поступлений в бюджет из ненефтяного сектора. Много работы было проделано в сфере туризма, что моментально стало приносить результаты благодаря вовремя созданной инфраструктуре. И в дальнейшем железная дорога Баку-Тбилиси-Карс может внести достаточно большой вклад в развитие туризма в нашей стране благодаря пассажиропотоку на данной ветке.

За последние годы для развития сельского хозяйства под руководством главы государства проводятся большие реформы. И не секрет, что в течение ближайших лет Азербайджан сможет покрывать свои нужды и экспортировать в достаточно больших объёмах свою сельхозпродукцию. И на этих этапах железная дорога может сыграть ключевую роль. В ценообразовании себестоимости сельхозпродукции транспортная составляющая доходит от 40% до 60%. И если учесть, что и в этой сфере большая конкуренция, в выигрыше будет тот производитель, у которого транспортные расходы минимальны. А по дешевизне тарифов железные дороги проигрывают только водному транспорту. Для эффективной реализации с максимальными доходами сельхозпродукции на внешних рынках иногда бывает достаточно 0,05-0,10 центов преференции в цене. В дальнейшем это также может послужить завоеванием определенных рынков сбыта на долгосрочную перспективу.

И поэтому роль транспортного пояса Баку-Тбилиси-Карс, а также железнодорожного проекта «Север-Юг» в деле увеличения экспортного потенциала Азербайджана велика. И актуальность этих транспортных коридоров будет расти пропорционально с увеличением экспорта продукции на зарубежные рынки.

Также хотел бы заметить, что вышеуказанный проект был инициирован главой государства намного раньше начала рецессии на рынках энергоносителей, и это еще раз доказывает дальновидную экономическую политику, проводимую главой государства.

Анар Аскеров

ЗАО «Азербайджанские железные дороги»