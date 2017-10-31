Ильхам Алиев: «Связи Турция-Азербайджан находятся на высоком уровне»

2017-10-31 15:19 | www.apa.az | 3

В Баку состоялось заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция.

Как сообщает АПА, выступивший на заседании президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что связи Турция-Азербайджан находятся на высоком уровне.

«Господин президент, мы придаем очень большое значение Вашему визиту. Сегодня в ходе встречи один на один мы обсудили многие вопросы. Мы вновь убеждаемся, что связи Турция-Азербайджан находятся на высоком уровне, на пике. Наши идеи по поводу развития связей совпадают. Уверен, что и сегодняшнее заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня даст хорошие результаты. На повестке стоит много вопросов – политические связи, совместная деятельность в международных организациях, сотрудничество в экономической, военной, военно-технической сферах, конечно же, вопросы энергетики и транспорта. То есть, повестка достаточно широка. По всем направлениям имеются хорошие результаты. Принятые нами решения выполняются. Межправительственная совместная комиссия также ведет успешную деятельность. Уверен, что вопросы, которые сегодня будут обсуждаться в расширенном составе, также приведут к хорошим результатам. Еще раз добро пожаловать».

Президент Турции сказал: «Уважаемый президент, дорогие члены делегации. Прежде всего, от своего имени и от имени делегации выражаю благодарность за гостеприимство, оказываемое нам с момента нашего прибытия. Включая проведенные вчера и сегодня встречи, мы с особой радостью наблюдаем за тем, какого высокого уровня достигли братство и дружба между Турцией и Азербайджаном. В нас вселяет огромную гордость открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, то, что мы видим результаты нашей работы. Вчера граждане, народы наших стран могли наблюдать за нашей 15-минутной железнодорожным путешествием. С божьей помощью в будущем мы все вместе сможем видеть, как поезда едут не только из Карса в Баку, но и в Пекин и Лондон. По этому поводу от всей души благодарю Вас, мой дорогой брат, всех – от архитектора до инженера и подрядчика, все фирмы, всех внесших свой вклад министров. В связи с этим желаю успеха сегодняшнему заседанию Совета стратегического сотрудничества высокого уровня».