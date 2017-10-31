В Австрии пенсионер-нацист расстрелял соседей

2017-10-31 12:26 | www.oxu.az | 4
66-летний житель австрийской федеральной земли Штирия устроил бойню в коммуне Штиволль.
Пенсионер убил из карабина своих соседей, ранив ещё одну женщину. Её состояние оценивается как тяжёлое, сообщает Оxu.Az со ссылкой на Reuters.
Расправившись с жертвами, мужчина забрал с собой оружие и скрылся в лесу. По словам свидетелей, пенсионер стрелял по соседям из автофургона, расписанного нацистскими лозунгами.
Автомобиль преступника уже найден. Сам стрелок объявлен в розыск.
Н.Г.