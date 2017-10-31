В Австрии пенсионер-нацист расстрелял соседей

2017-10-31 12:26 | www.oxu.az | 4

66-летний житель австрийской федеральной земли Штирия устроил бойню в коммуне Штиволль.

Пенсионер убил из карабина своих соседей, ранив ещё одну женщину. Её состояние оценивается как тяжёлое, сообщает Оxu.Az со ссылкой на Reuters.

Расправившись с жертвами, мужчина забрал с собой оружие и скрылся в лесу. По словам свидетелей, пенсионер стрелял по соседям из автофургона, расписанного нацистскими лозунгами.

Автомобиль преступника уже найден. Сам стрелок объявлен в розыск.

Н.Г.