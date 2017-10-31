СМИ: Эрдоган отказался от встречи с Барзани

2017-10-31 12:30 | www.oxu.az | 4

«Премьер-министр Курдской автономной области на севере Ирака Нечирван Барзани два месяца пытается встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, но не получается».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом пишет турецкая газета Hurriyet.

В статье отмечается, что после «референдума» 25 сентября на севере Ирака Барзани ищет пути нормализации отношений с Турцией.

Президент Р. Т. Эрдоган объяснил, почему не встречается с ним: «Не соответствует уровню моих полномочий».

Кроме того, говоря о том, что Барзани, не посоветовавшись с Турцией, провел «референдум о независимости», Р. Т. Эрдоган отметил: «Обсуждали с Израилем, с нами не встречались», пишет газета.

Отметим, что глава автономии Масуд Барзани 29 октября подал в отставку. Его полномочия исполняет премьер-министр Нечирван Барзани. Он племянник Масуда Барзани.

Н.О.

