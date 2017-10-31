Президент Ильхам Алиев: Азербайджан никогда не позволит создать второе армянское государство на нашей исторической земле (версия 2)

2017-10-31 16:11 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Азербайджанское государство и народ никогда не позволят, чтобы на нашей исторической земле было создано второе армянское государство.
Об этом сказал во вторник Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с совместным с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявлением для прессы по завершении шестого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция.
И на двусторонней, и на встрече с участием делегаций, сказал глава государства, мы еще раз увидели, что турецко-азербайджанские связи находятся на самом высоком уровне.
«В мире нет столь близких и столь поддерживающих друг друга вторых государств. Турецко-азербайджанская дружба, братство и единство сегодня на высоте. Естественно, что наши мнения по обсуждаемым вопросам совпадают, все вопросы находят свое решение, обсуждаемые вопросы находят свое отражение в жизни. Естественно, что сегодня мы обсудили дальнейшее развитие политических связей», - сказал Президент Ильхам Алиев.
По его словам, политические связи Азербайджана и Турции успешно развиваются, осуществляются взаимные визиты высокого уровня.
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