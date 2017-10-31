Задержан таксист, помогавший заключенным в побеге

2017-10-31 15:40 | www.apa.az | 4

Задержан таксист, помогавший заключенным в побеге.

Как сообщает АПА, задержанным является Гаджиев Мухаммед Фамиль оглу.

На процессе под председательством судьи Парвиза Гусейнова в Насиминском районом суде М.Гаджиева обвинили по статье 304.2.1 (побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи группой лиц по предварительному сговору) УК АР и избрали меру пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

Отметим, по делу задержаны еще два человека Гюнай Атакишиева и певица Федая Лачин.

М.Гаджиев обвиняется в том, что вместе с Г.Атакишиевой помог Этибару Мамедову совершить побег.

По факту задержаны еще несколько человек.

Напомним, 3 октября этапируемые в Баку в специальном вагоне плановым железнодорожным караулом Баку-Астара-Баку ранее судимый, обвиняемый в настоящий момент по разным статьям УК АР Этибар Алекбер оглу Мамедов (1980 г.р.) и ранее не судимый, обвиняемый в настоящий момент по разным статьям УК АР Али Расим оглу Агами (1989 г.р.) совершили побег.

По факту в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджанской Республики было возбуждено уголовное дело по статьям 304.2 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями).

Один из заключенных Али Агами уже арестован. Поиски Э. Мамедова продолжаются.