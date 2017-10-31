Президент: «Дружба, братство и единство между Азербайджаном и Турцией находятся на самом высоком уровне»

2017-10-31 15:46 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции, проведенной после 6-го заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Азербайджан, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что дружба, братство и единство между двумя странами находятся на самом высоком уровне: «В связи с обсуждаемыми вопросами мы придерживаемся единого мнения. Все обсуждаемые вопросы находят свое решение. Политические связи успешно развиваются. Осуществляются взаимные визиты. В этом году я дважды совершил визит в Турцию. Министры, другие должностные лица часто встречаются. Мы также поддерживаем друг друга в рамках международных организаций. Турция и Азербайджан всегда рядом друг с другом».