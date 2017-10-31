В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Турции

2017-10-31 12:38 | www.oxu.az | 4

В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Oxu.Az, в честь президента Турции был выстроен почетный караул.

Затем прозвучали государственные гимны обеих стран. Президент Турции со своим азербайджанским коллегой обошел строй почетного караула, приветствовал азербайджанских солдат.

Затем состоится встреча президентов Азербайджана и Турции тет-а-тет. После встречи планируется провести двусторонние встречи между делегациями.



Н.О.

