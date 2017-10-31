Синдзо Абэ: КНДР разработала ракеты, способные достичь Европы

2017-10-31 12:43 | www.oxu.az | 4

КНДР разработала межконтинентальные баллистические ракеты, способные достичь территории стран Европы, заявил премьер-министр Синдзо Абэ на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Токио, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

"[КНДР] разработала межконтинентальные баллистические ракеты, которые могут достичь Европы. Это серьезная угроза, стоящая перед всем международным сообществом", - привело его слова агентство Kyodo.

По итогам переговоров Абэ вновь повторил, что "в настоящий момент необходимо усилить до максимума давление, а не [вести] диалог, чтобы заставить Северную Корею отказаться от своих ядерной и ракетной программ".

Этот тезис звучал и по итогам встреч Столтенберга с главами МИД и Минобороны Японии Таро Коно и Ицунори Онодэрой.

Н.О.