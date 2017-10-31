Ракетная мощь и КСИР – предлоги для введения экономоческих санкций против Ирана

2017-10-31 16:25 | www.trend.az | 4

"США намерены осуществлять новые экономоческие санкции против Ирана под предлогом ракетной мощи страны; но их главная цель – убедить нас отказаться от пути исламской революции", сказал во вторник командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

"Корпус стражей Исламской революции и ракетная мощь Ирана являются всего лишь предлогами", - заявил генерал-майор Мохаммад Али Джафари на национальной конференции "Мир без террора", состоявшейся в Тегеране, передает ИРНА .

Он сказал, что Ирану неоднократно приходилось сталкиваться с приверженностями США.

"Почему они (США – ред.) ожидают, что мы поверим им?" он спросил, указав на враждебные акты США на протяжении иранской истории.

В свой недавний шаг США заявили о включении КСИР в список террористических групп.

Дональд Трамп в августе текущего года подписал законопроект о введении широкомасштабных санкций против Ирана, России и Северной Кореи.

Закон о противодействии противникам США посредством санкций (CAATSA) путём усиления санкций США в отношении трех стран, беспрецедентных за последние 5 лет, нацелен на ракетную программу Ирана, в то время как этот закон подготовит правовую основу для введения санкций против КСИР в связи с утверждениями о его поддержке терроризма.