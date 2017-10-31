Президент Азербайджана: «Мы приобретаем и будем приобретать военную продукцию у Турции»

2017-10-31 15:52 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции, проведенной после 6-го заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Азербайджан, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что в этом году были проведены 3 совместных военных учения.

«Два учения были проведены в Баку, одно – в Нахчыване. Это фактор, который усиливает наше сотрудничество в военной сфере. Наше сотрудничество также продолжается в военно-технической области. Развивающийся день ото дня военно-промышленный комплекс Турции вызывает у нас большой интерес. Мы приобретаем и будем приобретать военную продукцию у Турции».