Ильхам Алиев: «Резолюции ООН остаются на бумаге, Армения игнорирует их, и конфликт не находит своего решения»

2017-10-31 15:55 | www.apa.az | 3

«С президентом Турции был обсужден и нагорно-карабахский конфликт. Я проинформировал Реджепа Тайипа Эрдогана о последней ситуации в переговорном процессе».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции, проведенной после 6-го заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Азербайджан, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«К сожалению, конфликт все еще не урегулирован. Исторические земли Азербайджана Нагорный Карабах и 7 прилегающих к нему районов находятся под оккупацией. 1 млн. азербайджанцев стали вынужденными переселенцами на своей земле. СБ ООН в связи с конфликтом принял 4 резолюции, согласно которым ВС Армении немедленно и безоговорочно должны покинуть земли Азербайджана. Но эти резолюции остаются на бумаге. Армения игнорирует их, и конфликт не находит своего решения», - подчеркнул он.

И. Алиев отметил, что против Азербайджана применяются двойные стандарты: «Иногда резолюции СБ ООН выполняются за несколько дней. Что касается нас, то резолюции остаются невыполненными более 20 лет. Конфликт должен быть урегулирован на основе международного права, в рамках территориальной целостности Азербайджана. Другого пути нет. Азербайджан никогда не позволит, чтобы на его землях было создано второе армянское государство. Я уже выразил благодарность турецкому коллеге за оказанную в этом вопросе поддержку. Во всех международных организациях Турция всегда поддерживает справедливое дело Азербайджана».

Отметим, нынешний этап нагорно-карабахского конфликта начался в 1988 году с территориальных претензий Армянской ССР к Азербайджанской ССР.

В 1991– 1994 годах за территорию Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном велась ожесточенная борьба. В результате 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов (Лачин, Кяльбаджар, Агдам, Физули, Джабраил, Губадлы, Зангилан) были оккупированы Вооруженными силами Армении, более миллиона людей стали беженцами и вынужденными переселенцами. Военные действия были завершены подписанием между Азербайджаном и Арменией в мае 1994 года в Бишкеке соглашения о режиме прекращения огня.

Урегулированием нагорно-карабахского конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Группа была создана 24 марта 1992 года на встрече Совета Министров СБСЕ (после проведенного в декабре 1994 года Будапештского саммита ОБСЕ) в Хельсинки. В состав Минской группы входят Азербайджан, Армения, Россия, Соединенные Штаты Америки, Франция, Италия, Германия, Турция, Беларусь, Финляндия и Швеция.

С декабря 1996 года начал функционировать институт сопредседательства МГ ОБСЕ в составе России, США и Франции.

В 1993 году Совбезом ООН с короткими перерывами были приняты резолюции 822, 853, 874 и 884, требующие полного и безоговорочного вывода со всех оккупированных территорий Азербайджана армянских войск. Кроме того, существуют резолюции Генассамблеи ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, ОИС, а также других организаций и структур.