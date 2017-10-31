В Петербурге ограбили азербайджанского бизнесмена

2017-10-31 12:47 | www.oxu.az | 4

В Приморском районе Петербурга расследуют разбой, жертвой которого накануне вечером стал 34-летний выходец из Азербайджана.

Около 22:15 на мужчину, руководящего фирмой по торговле овощами и фруктами, напали у овощного ларька на аллее Поликарпова, 3, сообщает Оxu.Az со ссылкой на «Оперативное прикрытие».

Двое злоумышленников ударили мужчину, а затем отобрали у него 243 тысячи рублей.

По предварительным данным, за нападением могут стоять земляки потерпевшего, занимающиеся поставками овощной продукции. Проверка продолжается.

Н.Г.