В Петербурге ограбили азербайджанского бизнесмена

2017-10-31 12:47 | www.oxu.az | 4
В Приморском районе Петербурга расследуют разбой, жертвой которого накануне вечером стал 34-летний выходец из Азербайджана.
Около 22:15 на мужчину, руководящего фирмой по торговле овощами и фруктами, напали у овощного ларька на аллее Поликарпова, 3, сообщает Оxu.Az со ссылкой на «Оперативное прикрытие».
Двое злоумышленников ударили мужчину, а затем отобрали у него 243 тысячи рублей.
По предварительным данным, за нападением могут стоять земляки потерпевшего, занимающиеся поставками овощной продукции. Проверка продолжается.
Н.Г.