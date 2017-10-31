ФИФА планирует расширить клубный чемпионат мира

2017-10-31 12:53 | www.oxu.az | 3

Клубный чемпионат мира по футболу ожидают серьезные изменения.

Как передает Oxu.Az, о планах ФИФА рассказал представитель организации Райнхарт Гриндель, слова которого приводит AP.

Согласно идеи ФИФА, с 2021 года участие в турнире будут принимать сразу 24 клуба. Команды разделят на три равные группы по 8 участников.

На данный момент в Клубном чемпионате мира участвуют 7 команд — 6 победителей континентальных клубных турниров и хозяева турнира.

Кроме того, ФИФА хочет проводить Клубный чемпионат мира не зимой, как это делается сейчас, а в июне.

Н.О.