Турция и Азербайджан будут расширять отношения во всех сферах - Эрдоган

2017-10-31 16:38 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турция и Азербайджан будут расширять отношения во всех сферах, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник в Баку во время совместного с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявления для прессы по итогам шестого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция.

Как сказал Эрдоган, открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс укрепило позиции Турции и Азербайджана в вопросе соединения Европы и Азии.

«Сегодня Турция и Азербайджан не только связывают континенты, но и реализуют важные энергетические проекты, осуществление которых успешно продолжается», - сказал Эрдоган.

Он отметил, что некоторые круги обеспокоены реализацией Азербайджаном и Турцией важных энергетических проектов.

«Даже когда началось строительство БТК, были те, кто с сомнением относился к реализации данного проекта. Но, как известно, вчера состоялась официальная церемония открытия БТК», - сказал Эрдоган.

По его словам, Турция и Азербайджан также укрепляют экономические отношения.

«Я надеюсь, что в ближайшее время Турция и Азербайджан смогут достичь товарооборота в пять миллиардов долларов», - сказал Эрдоган.

Президент отметил, что Турция и Азербайджан также укрепляют отношения в оборонной сфере.

«Мы также намерены развивать отношения с Азербайджаном в сфере туризма», - сказал Эрдоган.

По его словам, Турция будет поддерживать Азербайджан и продолжит делиться с ним своим опытом.

Президент Турции также поблагодарил Президента Азербайджана от своего имени и от имени турецкого народа.

Отметим, что в понедельник в Бакинском международном морском торговом порту состоялась торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган, главы правительств - Казахстана Бакытжан Сагинтаев, Грузии Георгий Квирикашвили, Узбекистана Абдулла Арипов, а также делегации Таджикистана и Туркменистана.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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