Между Турцией и Азербайджаном подписан ряд документов

2017-10-31 16:02 | www.apa.az | 3

По итогам 6-го заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Азербайджан с участием президента Ильхама Алиева и президента Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось подписание ряда документов между Турцией и Азербайджаном.

Как сообщает АПА, официальные лица обеих стран подписали 6 документов:

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали «Протокол шестого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Азербайджаном и Турцией».

«Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере высшего образования между министерством образования Азербайджана и Советом высшего образования Турции» подписали министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров и руководитель Совета высшего образования Турции Екта Сарач.

«Соглашение о сотрудничестве в сфере образования между правительством Азербайджана и правительством Турции» подписали министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров и министр образования Турции Исмет Йылмаз.

«Меморандум о взаимопонимании по подписанию преференциального торгового соглашения между правительством Азербайджана и правительством Турции» подписали министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

«Соглашение о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности между правительством Азербайджана и правительством Турции» подписали министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.

«Соглашение о сотрудничестве в сфере производства и сертификации семян кормовых растений между правительством Азербайджана и правительством Турции» подписали министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Турции Мовлут Чавушоглу.