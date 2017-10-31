Прогноз погоды на ноябрь

2017-10-31 13:00 | www.oxu.az | 3

В ноябре среднемесячная температура воздуха будет близка к климатической норме.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ожидается, что количество среднемесячных осадков в основном будет близко к климатической норме, местами, возможно, немного превысит ее.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха составит 10-12 (по ночам 8-13, днем 15-20, в некоторые дни до 10 градусов тепла), что близко к климатической норме.

По прогнозам, количество осадков в ноябре также будет близко к климатической норме, в некоторых местах немного превысит ее (норма 28-33 мм).

А.М.

