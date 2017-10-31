Президент Ильхам Алиев: Азербайджан никогда не позволит создать второе армянское государство на нашей исторической земле (ФОТО) (версия 3)

2017-10-31 16:40 | www.trend.az | 4

16:25

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское государство и народ никогда не позволят, чтобы на нашей исторической земле было создано второе армянское государство.

Об этом сказал во вторник Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с совместным с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявлением для прессы по завершении шестого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция.

И на двусторонней, и на встрече с участием делегаций, сказал глава государства, мы еще раз увидели, что турецко-азербайджанские связи находятся на самом высоком уровне.

"В мире нет столь близких и столь поддерживающих друг друга вторых государств. Турецко-азербайджанская дружба, братство и единство сегодня на высоте. Естественно, что наши мнения по обсуждаемым вопросам совпадают, все вопросы находят свое решение, обсуждаемые вопросы находят свое отражение в жизни. Естественно, что сегодня мы обсудили дальнейшее развитие политических связей", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По словам главы государства, политические связи Азербайджана и Турции успешно развиваются, осуществляются взаимные визиты высокого уровня.

"В этом году я дважды был в Турции, а сегодня Президент Турции находится с визитом в Азербайджане. Часто встречаются министры, другие должностные лица. В то же время мы, как всегда, поддерживаем друг друга в рамках международных организаций. Во всех международных организациях Турция и Азербайджан всегда рядом друг с другом», - сказал Президент Ильхам Алиев.

По словам главы государства, сегодня обсуждалась одна из самых болезненных для региона проблем – армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт.

«Я проинформировал Президента Эрдогана о нынешнем состоянии переговоров. К сожалению, этот конфликт все еще не нашел своего решения. Историческая и исконная земля Азербайджана – Нагорный Карабах и семь других прилегающих районов оккупированы, и в результате оккупации более одного миллиона азербайджанцев стали беженцами на своих родных землях. Международные организации, в частности Совет безопасности ООН, приняли четыре резолюции в связи с конфликтом. В этих резолюциях указано, что армянские вооруженные силы незамедлительно и безоговорочно должны быть выведены с оккупированных земель. К сожалению, эти резолюции остаются на бумаге, Армения не считается с этим, и конфликт остается нерешенным. Это проявление в отношении нас политики двойных стандартов. В некоторых случаях резолюции СБ ООН выполняются за несколько дней. А когда касается нас, то эти резолюции, решения более 20 лет остаются невыполненными», - сказал глава Азербайджанского государства.

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